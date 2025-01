Iniciativa Liberal acusa o diretor da PJ de usar dados “truncados” para lançar confusão

Em causa estão as declarações de Luís Neves na conferência dos 160 anos do Diário de Notícias, onde o diretor da Polícia Judiciária garantiu que não há insegurança e que esse sentimento é gerado pelo aumento da desinformação.

“Estamos a assistir a um momento de desinformação, ‘fake news’ e ameaças híbridas e é isso tudo que leva a fundamentar a perceção de insegurança”, disse Luis Neves responsabilizando em grande parte os meios de comunicação social.

“Temos hoje vários canais de televisão que passam uma e outra vez aquilo que é notícia de um crime”, explicou, reconhecendo que isso vem “criar uma ideia de insegurança que não tem a ver com a insegurança plena do crime” existente do ponto de vista estatístico.

Sobre a relação entre a criminalidade e os estrangeiros, Luís Neves referiu que é necessário fazer a distinção entre os crimes das “organizações criminosas transnacionais, cibercrime ou estupefacientes” e aí não se trata de imigrantes.

Nos dados que revelou, e sobre os detidos em Portugal, Luís Neves salientou que, aos valores são muito baixos, excluindo os cidadãos oriundos de países europeus, africanos e latino-americanos.

Nas prisões há 120 pessoas de países asiáticos num universo de mais de 10 mil reclusos, explicou o diretor nacional da polícia judiciária.

“Em 2009, tínhamos 454 mil imigrantes e foi uma das maiores relações entre estrangeiros em território nacional e o cometimento de crimes, ou seja, detidos. Dados de 2023, indicam 1 milhão e 44 mil estrangeiros e é por rácio de detidos, o segundo número mais baixo, o primeiro foi em 2020” referiu Luis Neves.