Assis afirma que há campanha organizada no PS para impedir Seguro de ser candidato

"Parece estar em curso uma campanha devidamente organizada com um único intuito: impedir uma candidatura presidencial do António José Seguro. É legítimo não apoiar essa eventual candidatura, é inaceitável o modo que está a ser utilizado para a tentar inviabilizar", acusou.

A seguir, Francisco Assis disse não poder "deixar de recriminar o modo como algumas figuras do PS se têm vindo a referir ao antigo secretário-geral do partido António José Seguro".

Francisco Assis defendeu depois que António José Seguro "é um homem de caráter, condição que deveria ser imprescindível para o exercício de funções públicas".

"Ao longo do seu percurso tem revelado qualidades que fazem falta na nossa vida política: Não troca convicções por oportunidades, antepõe as causas à carreira, coloca o interesse geral acima das ambições grupais, cultiva a independência e rejeita o servilismo próprio de quem visa apenas sobreviver", sustentou ainda.

O antigo presidente do Grupo Parlamentar do PS acredita que "a maioria dos militantes e dos simpatizantes do PS têm respeito e admiração pelo António José Seguro e repudiam estes comportamentos impróprios e que atentam contra o melhor da tradição do PS".

Também este domingo, João Soares, antigo ministro e presidente da Câmara Municipal de Lisboa, se pronunciou sobre este tema, criticando diretamente Augusto Santos Silva com as mesmas expressões que o ex-presidente da Assembleia da Republica usou em relação a António José Seguro.

Num comentário que publicou na rede social Facebook, João Soares sustentou que Augusto Santos Silva, "mais uma vez, anuncia a sua candidatura às próximas eleições presidenciais".

"Pessoalmente considero que Augusto Santos Silva não cumpre todos os requisitos para ser um bom candidato a Presidente da Republica", escreveu, acrescentando que nas suas declarações mais recentes, "ficou-se, infelizmente, por banalidades e mínimos lamentáveis".

"Nomeadamente nas avaliações de atual e anteriores presidentes da Republica mas não só. É a minha opinião pessoal, exprimo-a aqui com clareza e frontalidade. Só me vincula a mim, claro", ressalvou.