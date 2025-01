Pedro Nuno Santos: “Interessados numa candidatura presidencial têm de manifestar essa vontade”

O secretário-geral do PS defendeu este sábado que os interessados numa candidatura à Presidência da República "devem manifestar rapidamente" essa vontade, acrescentado que tem conversado com muita gente de dentro do partido.

"Tenho falado com muitas pessoas de dentro do Partido Socialista, com todos os nomes que se falam como possíveis, tenho procurado falar para, obviamente, perceber as reais intenções das pessoas. Os interessados numa candidatura presidencial têm de manifestar essa vontade e, na minha opinião, quanto mais depressa melhor, porque, entretanto, o processo foi precipitado", declarou Pedro Nuno Santos aos jornalistas, à chegada a Guimarães, para um almoço de apresentação da candidatura de Ricardo Costa à autarquia local.

O líder dos socialistas lembrou que as eleições presidenciais dependem de candidaturas pessoais, pois não são candidaturas partidárias, razão pela qual o partido precisa "que os diferentes interessados manifestem essa vontade".

"O Partido Socialista precisa de conhecer quem são os candidatos que estão disponíveis para poderem ser candidatos presidenciais. E o Partido Socialista, para decidir quem apoia, tem de saber quem está disponível para ser candidato. E, portanto, precisamos dessa manifestação pública de vontade, ou, pelo menos, manifestação a nós, em privado, de vontade, para podermos então decidir quem apoiamos", sublinhou Pedro Nuno Santos.

O secretário-geral socialista lembrou que o "PSD decidiu apresentar um candidato", ao contrário do partido que lidera.

"O PS não apresenta um candidato, apoiará um candidato. E esperemos que, quem está disponível, manifeste rapidamente a sua vontade, porque, uma vez que as presidenciais foram precipitadas por alguns, também é preciso que da área política do campo socialista social-democrata, se apresentem ou se disponibilizem para rapidamente poderem estar no terreno também", sublinhou Pedro Nuno Santos.