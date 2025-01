Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de mentir e aumentar imposto sobre combustíveis

O secretário-geral do PS acusou este sábado o primeiro-ministro de mentir quando disse que o Orçamento do Estado para 2025 "era o primeiro sem aumento de impostos", alertando para "um dos maiores aumentos dos últimos anos" no preço dos combustíveis.

"O primeiro-ministro disse que este Orçamento do Estado [OE] era o primeiro da história sem aumentos de impostos. Bastou chegar ao dia 1 de janeiro e ninguém deu por ela. Vão dar por ela na segunda-feira quando forem atestar. Foi logo a 1 de janeiro que foi publicada a portaria que aumenta o Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Não bastaram seis dias para que aquela afirmação passasse a ser uma das mentiras que marca este governo e o atual primeiro-ministro", afirmou Pedro Nuno Santos, em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.

No jantar de Reis e de apresentação dos candidatos autárquicos distritais, o líder socialista afirmou que "quando carregamos nos impostos sobre combustíveis, estamos a carregar sobre o rendimento de quem trabalha".

"Precisamos de acreditar em quem nos governa. Precisamos que se cumpra aquilo que se diz", vincou.

A partir de segunda-feira, o gasóleo vai custar aproximadamente mais 5,5 cêntimos por litro, enquanto o valor da gasolina ficará três cêntimos mais caro, de acordo com as previsões do Automóvel Club de Portugal (ACP).