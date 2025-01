Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa quase por unanimidade

O Estatuto da Pessoa Idosa proposto pelo Governo foi aprovado no Parlamento com votos contra do PCP e abstenção do Bloco de Esquerda e a favor das restantes bancadas.

A proposta do Governo, aprovada em outubro em Conselho de Ministros, foi apresentada esta sexta feira no Parlamento pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Maria do Rosário Palma Ramalho sublinhou que o estatuto definido pelo Governo inclui serviços para deixar a pessoa idosa por mais tempo na sua residência, um impulso no apoio domiciliário e potenciar a expansão da cobertura territorial de serviços de teleassistência. De acordo com a ministra o novo estatuto vai "aumentar a capacidade de respostas social no âmbito do sector privado sempre que o sector pública não tiver capacidade de resposta".

Além do aumento da resposta social está ainda previsto um reforço de estruturas de saúde de apoio à pessoa idosa. Maria do Rosário Palma Ramalho destaca o "direito da pessoa idosa em ser acompanhada por alguém no acesso aos serviços de saúde e o direito de acesso a medicamentos".