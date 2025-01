Parlamento aplaude de pé a aprovação das novas 302 freguesias

Os deputados e os cidadãos que ocuparam esta manhã as galerias na assembleia da república aplaudiram de pé a aprovação do projeto lei que vai criar novas 302 freguesias no país, que regressam à situação em que estavam em 2013.

O projeto foi aprovado com os votos a favor do PSD, PCP, PS, CDS, BE, PAN e LIVRE, os votos contra da Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega.

Com o projeto-lei consensualizado, o debate centrou as críticas na chamada Lei Relvas que levou à extinção de 1168 freguesias.

O deputado Jorge Botelho do Partido socialista lembrou que essa “reforma foi feita a régua e esquadro sem ter em conta a vontade das populações” e que foi o governo de António Costa que em 2021 abriu a porta para o parlamento votar esta sexta-feira esta desagregação de freguesias.