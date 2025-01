IL nega reuniões com PSD sobre autárquicas e presidenciais

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) garante não ter tido reuniões com a direção do PSD nos últimos meses, a propósito das eleições autárquicas, que acontecerão entre setembro e outubro deste ano, e as presidenciais de 2026.

"Nos últimos meses, desde que vieram a público um conjunto de conversas com o primeiro-ministro de forma reservada. Não houve nenhum contacto da Iniciativa Liberal a nível nacional com órgãos representativos do PSD", afirmou.

Em declarações aos jornalistas no parlamento o líder da IL não fechou, contudo, a porta às eventuais coligações. "Não houve nenhum contacto nos últimos meses com direção do PSD com nada que tenha a ver com autárquicas. A Iniciativa Liberal no momento certo vai decidir o seu posicionamento em cada autarquia do país, mas neste momento não há nenhum compromisso", disse Rui Rocha.

Recorde-se que o presidente dos liberais já tinha admitido a possibilidade de uma coligação na câmara de Lisboa, sublinhando que um eventual apoio a uma candidatura do PSD com Carlos Moedas tinha como requisito uma mudança de politicas e programa do atual presidente da câmara da capital.

Em julho do ano passado, em entrevista à Renascença, o deputado Bernardo Blanco indicou que uma coligação com o PSD podia estar em cima da mesa, em caso de uma mega coligação à esquerda e que até então a IL não havia recebido qualquer contacto formal, embora indique a existência de conversas informais sobre o tema.