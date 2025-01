Carolina Serrão apontada como candidata do BE à Câmara de Lisboa

Carolina Serrão é o nome apontado para candidata do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas deste ano, anunciou esta quinta-feira a concelhia da capital.

Os bloquistas avançam com uma candidatura própria a Lisboa, na semana em que o PS também anunciou o nome de Alexandra Leitão para conquistar a autarquia ao PSD nas eleições do próximo outono.

O nome de Carolina Serrão foi aprovado pela concelhia do BE de Lisboa e será apresentado ao plenário de militantes, marcado para 25 de janeiro.



A apresentação pública da candidatura realiza-se no próximo dia 8 de fevereiro.

Carolina Serrão, de 35 anos, é atriz e criadora. Nasceu e vive em Lisboa. "Trabalhou em diversas profissões ligadas ao turismo para poder manter a atividade profissional de atriz", refere a concelhia, em comunicado.

"Partilhou casa com várias pessoas para poder manter-se a residir em Lisboa. O seu percurso é semelhante ao de milhares de pessoas da cidade, afetadas pela precariedade e baixos salários do turismo, pressionadas para abandonar Lisboa sob a crise na habitação", sublinham os bloquistas da capital.

Com a candidatura de Carolina Serrão, o BE pretende "enfrentar a política de Carlos Moedas que neste mandato favoreceu os unicórnios e a especulação imobiliária, agravando as crises da habitação, do trânsito, da higiene urbana e da exclusão social".