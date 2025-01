Alexandra Leitão vai deixar liderança da bancada do PS para se candidatar a Lisboa

A atual líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, admite que eventualmente terá de sair da liderança do grupo parlamentar para se dedicar à candidatura socialista à Câmara Municipal de Lisboa. No entanto, vai manter-se como deputada.

Alexandra Leitão rejeitou fazer um "debate autárquico", mas assumiu que o PS poderá mesmo concorrer coligado com partidos de esquerda para tentar derrubar a coligação Novos Tempos.

Depois de lembrar que a Carlos Moedas também concorreu em coligação em 2021 e pode vir a coligar-se com a Iniciativa Liberal este outono, a ainda líder parlamentar do PS assume: "Essas coligações acontecem. Nas Câmaras Municipais, por um voto se ganha, isso pode acontecer. Uma coisa é certa, será sempre uma coligação dirigida pelo PS, com os valores do PS e não vou pôr nada à frente disso do que vier a haver nessa negociação".

Primárias podem gerar "combate"

Questionada sobre a ideia lançada na semana passada por Eduardo Ferro Rodrigues, antigo líder do PS e ex-presidente da Assembleia da República, que desafiou Pedro Nuno Santos a fazer umas primárias e deixar os militantes socialistas a escolher o candidato do PS às eleições presidenciais de 2026, Alexandra Leitão torce o nariz.

"Para presidenciais, não me parece a melhor forma, até porque implicaria um combate interno, digamos assim, durante as primárias, que não me parece que fosse útil depois para a dimensão da eleição presidencial", defende a líder parlamentar socialista.

Alexandra Leitão mantém-se confiante que o PS tem "muitas personalidades" para virem a candidatar-se a Belém em 2026. Esta semana Mário Centeno colocou-se fora da corrida das presidenciais.