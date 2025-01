Pedro Nuno Santos: radicais são os problemas que Moedas agravou em Lisboa

À entrada para o plenário do parlamento, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre as críticas feitas hoje por Carlos Moedas que considerou que a candidata do PS nas eleições autárquicas deste ano, Alexandra Leitão, representa a "radicalização".

Segundo o líder do PS, "radical neste momento em Lisboa é a situação da higiene urbana, do lixo" ou "o trânsito e a dificuldade de mobilidade" ou mesmo "as dificuldades no acesso à habitação na cidade". Pedro Nuno acusou o presidente social-democrata de "nem sequer" ter iniciado a resolução desses problemas em Lisboa.

"Estes anos de Carlos Moedas são anos de agravamento de problemas que são radicais", concluiu.

O que interessa, na perspetiva de Pedro Nuno Santos, é que Alexandra Leitão "tem capacidade, tem força, determinação para resolver os problemas que Carlos Moedas não conseguiu resolver".

"Aquilo que para mim é claro é que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa está muito distante daquelas que são as preocupações dos lisboetas e já agora dos portugueses. Se a única crítica que Carlos Moedas tem para fazer a Alexandra Leitão é de que é supostamente radical então nós temos a campanha feita", disse ainda.

O líder do PS recordou ainda que a líder parlamentar do PS "há pouco mais de um mês estava a viabilizar o Orçamento do Estado do Governo do partido" de Carlos Moedas.

Carlos Moedas, líder do executivo desde o final de 2021 e que ainda não se pronunciou sobre uma eventual recandidatura, falava hoje aos jornalistas após ter visitado o espaço onde está a ser construída uma creche em Lisboa.

"Finalmente, depois de tantas escolhas e mais escolhas e mais rumores, o Partido Socialista decidiu por uma candidata que representa o que tem vindo a ser este PS de Pedro Nuno Santos, que é um PS radical, a radicalizar-se, e eu penso que as cidades precisam de moderação", disse Moedas.

Pedro Nuno Santos confirmou na terça-feira o nome de Alexandra Leitão como candidata do PS à Câmara de Lisboa, considerando ser um "sinal da aposta forte" do partido e a "pessoa certa", e destacando o perfil de "realização e concretização" da líder parlamentar socialista.