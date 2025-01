Montenegro avisa bombeiros: é a última proposta do Governo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegura que o Governo chegou ao seu "limite" e não vai apresentar mais propostas além daquela que foi apresentada na última reunião com os sindicatos que representam os bombeiros sapadores.

O aviso foi deixado durante o discurso em que deu posse ao novo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e perante uma plateia aonde estavam representantes desta classe profissional.

"Nós, com a última proposta, e é mesmo a última, vamos promover até 2027 uma valorização remuneratória de superior a 37%. Em média, daqui a dois anos, os bombeiros sapadores vão ter um acréscimo de mais ou menos quatro vencimentos mensais", afirmou Luís Montenegro.

Os bombeiros sapadores têm estado em protesto nos últimos meses e pedem a atribuição de um subsídio de risco equiparado às forças de segurança como a PSP e a GNR. No início de dezembro, as negociações foram interrompidas depois de uma manifestação que o Governo que considerou ter sido "coação" , uma vez que teve palco à frente da sede do Executivo no momento em que uma reunião com representantes desta classe estava a acontecer. Os dois lados voltaram a sentar-se à mesa no início de janeiro.

[artigo em atualização]