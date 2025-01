Duarte Pacheco. "Chumbo provável" do Orçamento e derrota nas autárquicas levará a queda do Governo PSD

O social-democrata Duarte Pacheco admite que uma derrota do PSD nas autárquicas e um chumbo no Orçamento do Estado para 2026 levarão à convocação de eleições antecipadas, já por um novo Presidente da República.

O cenário é antecipado pelo antigo deputado no programa Casa Comum, da Renascença, onde foram debatidos os cenários políticos das eleições autárquicas.

“Acho que o próximo orçamento já não vai passar. Este [Orçamento para 2025] já foi tão difícil, o próximo dificilmente [será aprovado]”, argumenta Duarte Pacheco, para quem a junção desse possível facto com uma derrota do PSD nas autárquicas interromperá a legislatura.

“Se acontecerem as duas coisas, Montenegro vai ter que governar em duodécimos até que haja possibilidade de irmos a eleições, só depois da posse do novo Presidente da República”, antecipa o ex-deputado do PSD.

Chega como solução autárquica?

Duarte Pacheco defende que o PSD deve entender-se com o Chega, sempre que se justificar, em órgãos autárquicos depois de eleições.

“No poder autárquico, depois da eleição, eu não tenho problema nenhum em fazer acordos com outra força política. Se calhar foi esse um dos pontos que falharam na atual presidência da Câmara de Lisboa”, opina o antigo parlamentar do PSD, lembrando o entendimento forjado no passado entre Rui Rio e os vereadores do PCP na Câmara Municipal do Porto.