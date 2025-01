Decisão de nomear Centeno só será tomada no fim do mandato

Mário Centeno está disponível, mas o Governo ainda não decidiu se vai reconduzi-lo, ou não, no cargo. Miranda Sarmento, que falava no briefing do Conselho de Ministros, garante que o nome do próximo governador do Banco de Portugal ainda não foi discutido.

A SIC Notícias avançava, ao final da manhã de quinta-feira, que a equipa ministerial de Luís Montenegro não tinha qualquer intenção de manter o antigo ministro socialista no cargo, apesar deste, na véspera, ter dito que tem essa expectativa. Em contrapartida, Centeno, em entrevista na RTP3, disse estar fora da corrida a Belém.

O mandato atual termina em junho deste ano, depois de Centeno ter assumido a responsabilidade máxima pelo Banco de Portugal, em 2020.

A nomeação para este cargo é feita em Conselho de Ministros, por proposta do ministro das Finanças, depois de um parecer do Parlamento.