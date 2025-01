PS/Lisboa retira confiança política ao executivo da Junta de Freguesia dos Olivais

O PS/Lisboa anunciou esta terça-feira que retirou a confiança política à presidente e ao executivo da Junta de Freguesia dos Olivais, depois de militantes socialistas terem anunciado uma candidatura à junta, à revelia dos órgãos do partido.

Em comunicado, o secretariado da comissão política concelhia do PS/Lisboa referiu que "um grupo de cidadãos, alguns deles militantes do Partido Socialista que integram o atual executivo, anunciaram publicamente a sua candidatura à Junta de Freguesia dos Olivais, à revelia dos órgãos do partido".

"Verifica-se ainda que a relação institucional entre os órgãos eleitos da freguesia, sob a bandeira do Partido Socialista, se tem pautado pelo desrespeito e falta de reconhecimento por parte da presidente da Junta de Freguesia e mais alguns membros do executivo, da Secção de Residência do Partido Socialista", explicou ainda.

O PS/Lisboa detalhou que convocou "Ana Catarina Crista e José Ricardo Silva para lhes dar conta de que este tipo de comportamento não se enquadra nos procedimentos estatutários do Partido Socialista" e que apelou "ao bom senso e sentido de responsabilidade".

Ainda de acordo com a mesma nota, o secretariado da comissão política concelhia do PS/Lisboa, depois de "esgotadas todas as formas de resolução ponderada deste conflito político", reuniu com a presidente da junta, a socialista Rute Lima, a quem solicitou que "retirasse a confiança política a estes dois camaradas e os afastasse do executivo".

"Perante a inflexibilidade dos camaradas e a sua indisponibilidade para, com a concelhia, ultrapassar este diferendo político, que se traduz na clara e reiterada violação dos estatutos", o secretariado da comissão política concelhia do PS/Lisboa decidiu "retirar a confiança política ao executivo".

O PS/Lisboa decidiu também "assumir a responsabilidade de coordenação da ação política dos seus eleitos na Assembleia de Freguesia dos Olivais", garantindo que o partido "não se constituirá como força de bloqueio e que, por isso, não inviabilizará a constituição de novo executivo que venha a ser submetido à Assembleia de Freguesia".

"No tempo próprio o Partido Socialista apresentará aos eleitores dos Olivais uma candidatura forte, coesa, que corresponderá às preocupações, anseios e necessidades de todos os fregueses", garantiu ainda.