Montenegro admite preocupação com "despedimentos" com fábricas a fechar

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, voltou a afirmar que a "chave" do crescimento económico é o investimento. Durante o arranque do debate quinzenal na Assembleia da República, o também líder do PSD insistiu na tecla que tem vindo a bater nas últimas semanas, e que foi a principal tónica da sua mensagem de Natal.

"É importante que, independentemente das nossas diferenças, todos possamos ser um elemento ativo para dar as condições económicas favoráveis que Portugal oferece para acolher investimentos, que criam riqueza, que proporciona o pagamento de melhores salários", afirmou o líder do Governo.

Confrontado com as perguntas do PS, Luís Montenegro assumiu que o Governo "fica preocupado com os despedimentos" que se multiplicam com o encerramento de várias fábricas do setor industrial.

Apesar disso, o líder do Governo assegurou que não vai criar "mais EFACECS", ou seja, que o Estado não vai nacionalizar empresas para as salvar.

Esta quarta-feira, Luís Montenegro está no Parlamento, com o seu Governo, a responder aos partidos da oposição.

Pedro Nuno: "Não estou tão otimista como o PM"

Na primeira intervenção dos partidos da oposição, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, tomou a dianteira e perguntou a Luís Montenegro qual é a estratégia do Governo para a economia portuguesa, numa altura em que se multiplicam os despedimentos no setor secundário.

"Não estou tão otimista como está o primeiro-ministro", provocou o líder socialista.

Pedro Nuno Santos, num tom irónico, elogiou também o que considera ser a continuação do trabalho do Governo do PS: "Uma das funções mais importantes é também concretizar o que o Governo anterior. Cumprimentamos o Governo por estar a fazê-lo com o PRR e com o investimento estrangeiro".

Pedro Nuno Santos, que foi ministro das Infraestruturas, abordou também o tema do novo aeroporto de Lisboa, para criticar o Governo, que disse que não iria ser necessário um estudo de impacto ambiental - indicação que foi contrariada pelo Supremo Tribunal Administrativo.

Em resposta, Luís Montenegro vincou que a obra já está "adjudicada" e lembrou que o Governo vai recorrer da decisão judicial.

IL pergunta pela reforma da justiça sem ministra da Justiça

No arranque do debate, Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, perguntou diretamente ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, pela reforma na justiça que pediu, esta semana, durante a abertura do ano judicial.

Na resposta, Aguiar Branco pediu que o tema fosse discutido noutra altura, e garantiu que ainda não foi feito qualquer convite, e daí a ausência de convite à ministra da Justiça, Rita Júdice.