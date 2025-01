Mário Centeno: "Não vou ser candidato à Presidência da República"

Mário Centeno anuncia que não vai ser candidato a Presidente da República mas eleições de janeiro do próximo ano. O atual governador do Banco de Portugal falava em entrevista à RTP3.

"É uma decisão pessoal. Hoje o momento está mais amadurecido, o que posso dizer é que não vou ser candidato à Presidência da República, não vou apresentar nenhuma candidatura à Presidência da República, não está no meu horizonte que isso aconteça", avança Mário Centeno.

O antigo ministro das Finanças mostra-se "satisfeito" com as sondagens que o colocam como a melhor figura da esquerda para as presidenciais, mas afasta a possibilidade de entrar na corrida a Belém nas eleições de janeiro de 2026.

Mário Centeno sublinha que o seu foco atualmente é renovar o mandato como governador do Banco de Portugal. O atual termina no verão.

