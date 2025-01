MAI. "A polícia não representa ameaça para a ordem pública, muitas vezes são eles as vítimas"

A ministra da Administração Interna reconhece que há um aumento dos crimes de ódio e diz que foi já "alterado e recomendado" aos estabelecimentos de ensino que a disciplina dos direitos humanos seja dado em termos de adequação das ações feitas por cada um dos elementos de segurança.

Margarida Blasco está a ser ouvida no parlamento na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias a pedido do PS, PCP, Bloco de Esquerda e Livre sobre a operação feita pela PSP na rua do Benformoso, no Martim Moniz, em Lisboa e ainda para dar esclarecimentos sobre a morte de Odair Moniz.

De acordo com a ministra, a ação foi ordenada pelo Ministério Público e não pelo Governo.

"As ações têm que ser feitas, são impostas por lei e coordenadas pelas autoridades judiciárias. As autoridades judiciárias assistiram e nada encontraram que fosse desadequado. Estava lá o Ministério Público, não foi uma ação determinada pelo Governo que dá orientações políticas e não intervém no poder judicial", disse.

Sobre o Martim Moniz, Margarida Blasco esclarece ainda que havia indícios de crimes que levaram à ação policial. A ministra refere que, durante 2024, havia um conjunto de indícios de uso de facas e armas brancas com 52 participações no Ministério Público e uma tentativa de homicídio.

Durante a audição no parlamento, a ministra da Administração Interna condena ainda os tumultos na região de Lisboa e sublinha que "não é a polícia que representa uma ameaça para a ordem pública, pelo contrário são eles que muitas vezes são as vítimas".

De acordo com Margarida Blasco, todos os dias são "violentamente agredidos em média três elementos das forças de segurança" e que desses mais de dois terços necessitaram de assistência hospitalar". A ministra realça que se tem assistido a "uma tendência crescente deste tipo de crimes".

Ainda assim, Margarida Blasco recusou a ligação entre crime e condições sociais. "Não são as condições sociais e a situação de desigualdade que alimentam violência que assistimos", sublinha.

Governo dá avanço sobre as Bodycam

A ministra da Administração Interna adianta que na semana passada, a 10 de janeiro, foi proferido o acordão para se avançar com a adjudicação das bodycam.

A questão foi levantada pelo partido Chega que também requereu a audição da ministra Margarida Blasco.

No parlamento, Margarida Blasco mencionou ainda a falta de investimento nas forças de segurança e adiantou que está previsto o investimento de vários milhões de euros para melhorar as esquadras e equipamentos para guardas e polícias. A ministra recordou que para este ano está previsto um investimento de 236 milhões de euros para trabalhar as infraestruturas.