Iniciativa Liberal quer conhecer nacionalidade e género de criminosos e vítimas

A Iniciativa Liberal (IL) vai entregar um projeto de resolução que recomenda ao Governo a inclusão de mais dados sobre a criminalidade. O partido quer saber a nacionalidade e a idade de criminosos e vítimas, por considerar esse dados "fundamentais" para as políticas a definir.

O presidente da IL, Rui Rocha, sublinhou em declarações aos jornalitas, esta quarta-feira que é importante conhecer os dados não só sobre criminosos como das vítimas para que "se deixe de ter uma discussão sobre sensações, sobre estigmas, sobre percepções e se possa ter uma discussão baseada em factos".

De acordo com Rui Rocha, depois de conhecidos os dados, o partido levará um conjunto de propostas sobre segurança a discussão no dia 12 de fevereiro no parlamento.

A IL procura ainda esclarecer se em Portugal há grupos de criminalidade organizada interna.

Autárquicas. Alexandra Leitão é "má candidata"

Ainda pendente da Convenção Nacional da IL e do resultados das eleições internas, Rui Rocha não revelano imediato os planos que faz em pormenor para as eleições de setembro nem os critérios para os candidatos do partido.

O presidente dos liberais é crítico no entanto à escolha já conhecida do PS em Lisboa. Para Rui Rocha, Alexandra Leitão "é uma má candidata sem condições para transportar Lisboa para o futuro que merece".

Presidenciais. Rocha já convidou nome do partido

Ainda em segredo está o nome escolhido por Rui Rocha para ser candidato às presidenciais com o apoio da Iniciativa Liberal.

Rui Rocha diz que vai revelar o nome e o convite feito na Convenção Nacional do partido agendada para 1 e 2 de fevereiro caso seja reeleito líder do partido.

O presidente dos liberais assegura que o convite já foi feito a um nome da Iniciativa Liberal e "aceite com energia e entusiasmo" que se esperava da pessoa em causa.

Rui Rocha esclareceu apenas que fora de hipótese está uma candidatura do próprio ou do eurodeputado João Cotrim de Figueiredo.