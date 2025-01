BES/GES. Passos Coelho ouvido esta quarta-feira como testemunha de Salgado

Pedro Passos Coelho vai ser ouvido esta quarta-feira no âmbito do processo BES/GES como testemunha arrolada pela defesa de Ricardo Salgado.

O antigo primeiro-ministro era quem liderava o Governo aquando da queda do banco, no verão de 2014, e é chamado mais uma vez a falar sobre o assunto perante a Justiça.

Na fase de instrução deste caso, Pedro Passos Coelho explicou, segundo o Observador, que o então banqueiro Ricardo Salgado estava “desesperado” quando reuniu com ele, em maio de 2014, altura em que lhe pediu que o Governo interferisse junto da Caixa Geral de Depósitos para ceder linhas de financiamento ao Grupo Espírito Santo, que estava com problemas.

Terá falado num financiamento entre os 2 mil milhões a 2,5 mil milhões. Passos Coelho terá respondido negativamente e sugerido que fosse declarada a falência combinada com os credores.

Estava preocupado com o banco e os efeitos dos problemas do BES no sistema bancário. A queda do BES, assegurou, “não foi uma decisão política”, mas do Banco de Portugal, a quem cabia a supervisão.

O social-democrata explicou, ainda, que a nacionalização com entrada de dinheiro público estava a fora de questão.

Passos Coelho terá sido apenas uma das pessoas contactadas por Salagado - uma lista que inclui vários responsáveis políticos a quem foi exposto o problema do banco.

Além do antigo primeiro-ministro, Salgado ter-se-á reunido com o Presidente da República, Cavaco Silva, com a ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, com Durão Barroso, com o antigo vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, entre outros.

Em 2021, num depoimento escrito e enviado à Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco, Passos Coelho garantiu que o seu Governo nunca se furtou às responsabilidades e considerou que “o BES teria sobrevivido” caso os responsáveis do grupo tivessem respeitado as medidas preventivas decretadas pela supervisão.