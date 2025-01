Aguiar Branco pede celeridade a Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da EFACEC

A Comissão Parlamentar de Inquérito que vai avaliar o processo de nacionalização e privatização da EFACEC tomou esta quarta-feira.

Na sessão, no Parlamento, o presidente da Assembleia da República pediu "rigor e celeridade" aos trabalhos para que "não se prolonguem excessivamente". José Pedro Aguiar Branco defendeu que "não é nenhum drama uma comissão de inquérito" que "não é sequer novidade", já que não deixa de ser um "bom instrumento de trabalho".

O Presidente da Assembleia da República lembrou que a função de uma CPI é "analisar decisões políticas e escrutinar atos políticos".

A Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da tutela política à EFACEC vai ser presidida por Nuno Simões de Melo, deputado do Chega.

No total são 24 os deputados que compõe a nova CPI. O grupo parlamentar do PSD será presidido por Alexandre Poço, o do PS por Hugo Costa e o do Chega por Rita Matias.

Nos restantes partidos, a IL está representada por Mário Amorim Lopes, o CDS-PP por Paulo Núncio, o Bloco de Esquerda por Joana Mortágua, o Livre por Filipa Pinto, o PCP por António Filipe e o PAN por Inês Sousa Real.