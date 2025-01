​Sondagem: AD foge ao PS, mas longe da maioria absoluta

Se as eleições legislativas fossem hoje, a coligação AD (PSD/CDS) reforçava a vantagem e vencia com 32,9% dos votos, indica o barómetro da Pitagórica para o JN, TSF e TVI/CNN, divulgado esta segunda-feira. O PS ficava em segundo lugar, com 26,9%.



A AD consegue mais quatro pontos percentuais nas intenções de voto, em relação às eleições legislativas de março de 2024, e cava um fosso de seis pontos para os socialistas, mas ainda está longe da maioria absoluta.

O Chega, que nas eleições do ano passado conquistou 18,07% dos votos, cai para 16,3% no barómetro da Pitagórica e é o partido que mais perde em relação às últimas legislativas.

A Iniciativa Liberal cresce para 5,7%, enquanto Bloco de Esquerda (4,3%) e Livre (3,1%) mantêm os resultados das eleições de 2024.

A CDU sobe para 4% - cresce quase um ponto percentual - e o PAN cai para 1,4%.

Montenegro é o mais popular

O Governo liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem a aprovação de 62% dos eleitores inquiridos e a rejeição de 32%.

Em relação à popularidade dos políticos, Luís Montenegro lidera com 53% de avaliações positivas e 38% negativas (saldo positivo de 15 pontos).

O primeiro-ministro é mais popular do que o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa tem 53% de opiniões positivas, mas regista 43% de negativas.

Luís Montenegro também bate o líder socialista. Pedro Nuno Santos tem um saldo negativo de 28 pontos.

O líder do Chega, André Ventura, tem um saldo negativo de 43 pontos.

A sondagem Pitagórica, para a TVI, CNN Portugal, TSF, JN e O Jogo, foi realizada entre 28 de dezembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025, com base em 400 entrevistas telefónicas. A margem de erro máxima ronda os 5%.