Paulo Rangel diz que situação em Moçambique é "completamente diferente" da que se vive na Venezuela

Paulo Rangel considera que a posição do Governo português “é muito moderada e muito equilibrada e visa essencialmente que as forças políticas em Moçambique possam dialogar e possam criar uma situação de estabilidade, de normalidade que leve a que seja possível trazer de novo a prosperidade ao povo moçambicano”.

Sobre as críticas da oposição parlamentar, Paulo Rangel considera que os comentários “esquecem completamente as posições do Governo português” desde as eleições de 9 de outubro em Moçambique.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, vai representar Portugal na tomada de posse do novo Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, “com grande sentido de responsabilidade” e rejeita comparações com a situação na Venezuela.

O ministro dos Negócios Estrangeiros rejeita comparações entre os casos de Moçambique e da Venezuela.

“A situação na Venezuela é completamente diferente. Existe uma prova objetiva de que os resultados eleitorais davam um outro vencedor, e isso estava no comunicado da União Europeia que saiu na sexta-feira. E da parte do candidato declarado vencedor não existe nenhuma vontade de se abrir a um diálogo político com a oposição”, argumenta.

Paulo Rangel considera que “não é esse o caso de Moçambique”, apesar de admitir que “houve grandes dificuldades no processo eleitoral e com certeza irregularidades”.

“Mas não sabemos qual seria o resultado…. temos de aceitar os resultados anunciados. O ponto é que há disponibilidade para o diálogo, o que nos interessa é que se ultrapasse este conflito”, defende o chefe da diplomacia.

O ministro recorda que há dezenas de milhares de portugueses em Moçambique e mais de 400 empresas e sublinha que no caso da Venezuela tem havido um "reforço da comunicação com a comunidade portuguesa".

Paulo Rangel diz que a situação política é distinta nos dois países. "Há uma diferença clara que é a disponibilidade do poder que toma posse para dialogar e se abrir ao diálogo com as oposições. Uma situação não tem nada a ver com a outra, embora muita gente as queiram assimilar. Até agora, temos sempre cuidado muito de todos os [emigrantes] portugueses", sublinha.