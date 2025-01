“Costa Neves está a pagar para trabalhar”, diz o primeiro-ministro

O primeiro-ministro agradeceu esta manhã o esforço e a dedicação de Carlos Costa Neves ao aceitar o convite para secretário-geral do governo, considerando que tem custos pessoais e financeiros, uma vez que a remuneração que vai receber é inferior às duas pensões e à subvenção vitalícia. Na cerimónia de posse do novo secretário-geral do governo que decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, Luis Montenegro concluiu que Costa Neves “vai ter de pagar para trabalhar”.

“No caso concreto, não deixo de anotar o esforço e a prova de dedicação à causa pública que o novo secretário-geral do Governo dá ao vir vestir esta camisola com custos pessoais e financeiros. É mesmo um caso para dizer que o Carlos Costa Neves, nesta ocasião, está a pagar para trabalhar” disse o primeiro-ministro.

O salário do novo secretário-geral do governo gerou muita polémica no final do ano passado, e levou mesmo Hélder Rosalino, o nome escolhido a abdicar do cargo três dias depois. Em causa estava o vencimento que iria ter nesta nova função, cerca de 15 mil euros, porque Hélder Rosalino ia manter o salário de origem do Banco de Portugal.

No discurso da posse de Carlos Costa Neves, o primeiro-ministro garantiu que o principal objetivo é tornar o Estado mais eficiente e capaz “de servir melhor os cidadãos” sendo que a poupança é também uma das metas, mas não a principal.

“Um Estado também que possa ser, por via destas condições, mais racionalizado do ponto de vista da gestão dos dinheiros públicos. Não é o primeiro objetivo, quero aqui deixar isto muito claro. O primeiro objetivo é mesmo servir os cidadãos, é servir as instituições. Fazê-lo com eficiência” garantiu Luis Montenegro.

Na cerimónia que contou com a presença de vários ministros entre eles Joaquim Miranda Sarmento, das finanças, e Pedro Reis, da economia, o primeiro-ministro lembrou que esta era uma reforma que há muito tempo estava adiada e que o governo decidiu agora avançar, “sem aventureirismos nem contemplações”.

“A postura deste Governo não é de aventureirismos, mas também não é de contemplações. (…) Estamos a avançar, estamos a realizar esta alteração que funde entidades, que reduz estruturas, que reduz cargos dirigentes, mas que, repito, não é esse o fim da reforma. Isso é uma consequência das melhorias de gestão e operacionalidade dos serviços” conclui o primeiro-ministro.

Luis Montenegro que começou por dizer que este é “um novo tempo” na administração pública elogiou as qualidades de Costa Neves que vai ter a tarefa de levar a cabo esta “verdadeira reforma” da máquina do estado.

“Cabe liderar o processo e coordenar um processo de reforma da administração pública, de maior integração e articulação entre os vários departamentos, os vários ministérios, e de fazer tudo isso em consonância com as orientações e também com a articulação com os membros do Governo” disse o primeiro-ministro.

Carlos Costa Neves tem 70 anos, foi ministro da Agricultura do governo de Santana Lopes, e ministro dos assuntos parlamentares de Pedro Passos Coelho. Foi presidente do PSD Açores, deputado à assembleia da república e deputado ao parlamento europeu.