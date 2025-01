Alexandra Leitão será a candidata do PS à Câmara de Lisboa

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, será a candidata do partido à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas deste ano, avançou esta segunda-feira a edição online do jornal Público.

A informação foi também confirmada por uma fonte próxima do processo à Renascença, que garante que o processo está nesta altura "fechado" e que revela que o nome terá sido o escolhido com o empurrão de Pedro Nuno Santos. A escolha foi articulada com a Federação de Lisboa (FAUL) e com a concelhia do PS-Lisboa, assegura outra fonte.

O anúncio formal da candidatura poderá acontecer até ao final desta semana. A direção socialista aguardou pelas eleições na Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, onde Carla Tavares foi eleita, para anunciar o nome de Alexandra Leitão à câmara da capital.

Em cima da mesa também estava o nome da antiga ministra Mariana Vieira da Silva, mas a opção acabou por recair na atual líder parlamentar socialista.

Alexandra Leitão, de 51 anos, vai tentar conquistar a Câmara de Lisboa, que atualmente é liderada pelo social-democrata Carlos Moedas.