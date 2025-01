AD alarga vantagem para o PS. "Exercício do poder dá algum benefício da dúvida"

“O exercício do poder dá algum benefício da dúvida” a Luís Montenegro, diz à Renascença o politólogo António Costa Pinto.

Comentando os resultados do barómetro da Pitagórica, que aumenta a diferença entre a AD e o PS, este especialista considera que a média de todas as sondagens até esta altura parece confirmar que a governação é um ponto a favor de Montenegro e que “não há grandes mudanças desde as eleições há nove meses”.

“É natural que a margem entre o PS e as intenções de voto no PSD aumente um pouco”, sublinha.

O estudo da Pitagórica, publicado esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, indica que o Chega é o partido que mais desce – de 18,07% para 16.3% das intenções de voto.

Costa Pinto considera que “a subida ou descida do Chega está mais ligada com fatores de tipo conjuntural do que de fatores estruturais”.

PS aponta Leitão a Lisboa. “Falta saber se terá apoios à esquerda”

Noutro plano, António Costa Pinto considera acertada a escolha do PS em colocar a líder parlamentar Alexandra Leitão na rota de Lisboa.

O nome será confirmado na próxima sexta-feira. “tem todas as condições para ser uma candidata central do Partido Socialista. O único problema remete para os acordos à esquerda, ou seja, se Alexandra Leitão vai ter acordos pré-eleitorais, nomeadamente com o Bloco e o Livre, para fazer uma candidatura mais abrangente”.