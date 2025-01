Alexandra Leitão será a candidata do PS à Câmara de Lisboa

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão , será a candidata do partido à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas deste ano, avançou esta segunda-feira a edição online do jornal Público .

A candidata socialista, que nasceu em Lisboa, em 1973, foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e secretária de Estado Adjunta e da Educação nos governos de António Costa.

Alexandra Leitão é doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi professora auxiliar.

Entre 2009 e 2011 foi diretora-adjunta do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR), onde desempenhou funções de consultora de 1999 a 2009.



Foi também vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, entre 2011 e 2015, e adjunta de Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do XIII Governo Constitucional, entre 1997 e 1999.