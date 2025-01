Rui Rocha quer mais autarcas da IL e renova equipa candidata à liderança

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) e recandidato à liderança do partido quer "aumentar o número de autarcas" e "apresentar um candidato presidencial que represente o espaço liberal". Rui Rocha coloca os objetivos na moção estratégica global de recandidatura que é apresentada este domingo em Paranhos, no Porto.

No texto a que a Renascença teve acesso, o atual líder dos liberais assume as eleições autárquicas deste ano e as presidenciais do próximo como "momentos cruciais" e, por isso, é afirmado que "a Iniciativa Liberal pretende aumentar o seu número de autarcas para levar o liberalismo ao poder local e apresentar um candidato presidencial que represente o espaço liberal".

Rui Rocha considera que "é nas autarquias que reside uma das principais frentes de batalha no combate pela liberdade política em Portugal" e defende que "a IL vê uma oportunidade (nas autarquias) de demonstrar como a gestão autárquica pode ser transparente" e não como "outros veem as autarquias como centros de distribuição de benesses e perpetuação de clientelas".

Quanto às presidenciais, o recandidato à presidência da IL considera que "Portugal não precisa de mais um Presidente que se limite a ser o notário da República". Rui Rocha diz que o partido irá apoiar um candidato que "use os seus poderes constitucionais para defender as reformas de que Portugal precisa e que seja uma voz ativa na defesa de um Estado que sirva os cidadãos, não que os asfixie".

Na moção estratégica global - "Acelerar Portugal" - o atual líder da IL defende que o ciclo que se aproxima é de "urgência nacional" e critica o atual Governo e o Orçamento do Estado aprovado. Para Rui Rocha o OE para 2025 "não representa uma tentativa de reforma substancial do país" por ter "influência do Partido Socialista".

Quanto ao executivo da AD, defende que "está cada vez mais desfasado da realidade" assumindo um tom de "impostos altos, crescimento insuficiente, serviços públicos degradados e a confiança no Estado erodida".

Rui Rocha acaba por colocar três desafios: Um reforma profunda do Estado; a recuperação da confiança dos portugueses e o fim da estagnação económica.

