PS/Madeira realiza eleições internas em 31 de janeiro

A Comissão Política Regional do PS/Madeira aprovou este domingo a realização de eleições internas em 31 de janeiro e do Congresso nos dias 22 e 23 de fevereiro, anunciou o presidente da estrutura socialista, Paulo Cafôfo.

"Foi aprovada a realização de eleições no dia 31 de janeiro e o Congresso será realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro", afirmou Paulo Cafôfo, em declarações aos jornalistas, defendendo que "estão criadas as condições para que o futuro presidente do partido" ganhe as eventuais eleições regionais antecipadas, que se deverão realizar em março.

O dirigente socialista falava numa unidade hoteleira, no Funchal, onde se realizou hoje uma reunião urgente da Comissão Regional do PS/Madeira, para aprovar a marcação de eleições internas e o Congresso dos socialistas madeirenses.

Fonte do PS indicou que a marcação das datas teve quatro votos contra e seis abstenções num universo de 81 votantes.

Paulo Cafôfo reiterou que será recandidato à liderança do PS/Madeira e voltou a acusar o presidente do PSD/Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que está demitido na sequência de uma moção de censura, de ter medo de realizar eleições internas no seu partido.

Cafôfo considerou que Albuquerque está "agarrado" ao "lugar de presidente do Governo" para "não responder à justiça" e beneficiar da imunidade que tem enquanto conselheiro de Estado.