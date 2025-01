"Não nos encostem à parede". Dirigentes de esquerda juntam-se ao protesto em Lisboa

A coordenadora do Bloco de Esquerda desvalorizou as contra manifestações convocadas também para esta tarde. Mariana Mortágua preferiu destacar o ato de coragem e de solidariedade que se vive este sábado em Lisboa:

“[É importante que] nestes momentos, que são definidores da democracia, que os partidos, movimentos sociais e sociedade civil se possam unir. E o que se une, neste dia, é o orgulho do antirracismo. O que se une neste dia é a coragem da solidariedade nos momentos mais difíceis”.

A dirigente bloquista destaca o carácter agregador do protesto. “É por isso tão importante estarmos aqui com comunidades de imigrantes, com associações de imigrantes com outros partidos políticos”.

PS. Manifestação "de defesa dos valores do Estado de Direito"

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, também marcou presença. "A mensagem do PS é que não é uma manifestação contra ninguém. É uma manifestação de defesa dos valores do Estado de Direito", afirmou.