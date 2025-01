Marques Mendes está a "ultimar a reflexão" sobre Presidenciais

Luís Marques Mendes refere que está a "ultimar a reflexão" sobre se será candidato às Presidenciais de 2026.

No seu espaço de comentário habitual na SIC, aos domingos, o social-democrata reteira que não está "nada condicionado" pelo favoritismo de Gouveia e Melo nas sondagens - que também ainda não é candidato oficial.

O antigo líder do PSD garante que qualquer decisão que tome sobre uma eventual candidatura terá "clareza".

"A ponderação é séria e estou a ultimar", realça.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse este sábado, em Ovar, que a solução de apoio do PSD a um candidato presidencial "está perto", num auditório em que Luís Marques Mendes estava sentado na primeira fila, provocando risos na plateia.

"Não é assunto para nos preocupar. Não é assunto para provocar, aqui, nenhuma intranquilidade. Sabemos que a solução está perto", disse Luís Montenegro sobre o apoio do PSD a um candidato presidencial, provocando risos na plateia do 5.º Encontro Nacional de Autarcas Social-Democratas, que antes tinha recebido o ex-presidente do PSD Luís Marques Mendes com uma ovação de pé.