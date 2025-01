Lina Lopes desfilia-se do PSD para se candidatar com apoio do Chega a Setúbal

A antiga deputada do PSD Lina Lopes desfiliou-se do partido na semana passada para ser candidata à Câmara Municipal de Setúbal como independente apoiada pelo Chega, disse a própria à agência Lusa.

A notícia da candidatura autárquica de Lina Lopes foi avançada pelo jornal online Observador.

Lina Lopes disse ter-se desfiliado do PSD a 9 de janeiro, na semana passada, precisamente para assumir esta candidatura, ainda que na qualidade de independente.

Caso o não tivesse feito, os estatutos do PSD determinam que "cessa a inscrição no partido dos militantes que se apresentem em qualquer ato eleitoral nacional, regional ou local na qualidade de candidatos, mandatários ou apoiantes de candidatura adversária da candidatura apresentada pelo PPD/PSD".

Lina Lopes trabalha atualmente no gabinete do vice-presidente da Assembleia da República Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, o que levou os Trabalhadores Social-Democratas a retirar-lhe a confiança política em abril do ano passado e solicitar a sua substituição no secretariado executivo da UGT.

Lina Lopes foi deputada ao parlamento nas XIV e XV legislaturas pelo círculo de Lisboa, quando era presidente do PSD Rui Rio, mas nas eleições de 10 de março caiu do sexto lugar que tinha ocupado em 2022 para penúltimo lugar na lista por Lisboa e não foi eleita.

Foi também presidente das Mulheres Social-Democratas, uma estrutura informal do PSD, sem consagração estatutária.

O PS já anunciou que o vereador socialista da Câmara de Setúbal Fernando José voltará a ser o cabeça de lista do partido nas próximas eleições autárquicas para o município e a ex-presidente da Câmara de Setúbal Maria das Dores Meira também já anunciou a intenção de se candidatar à liderança do município sadino, como independente.