“PS de Mário Soares já não existe”, diz Carlos Moedas

Carlos Moedas comparou, na tarde deste sábado, o PS de Pedro Nuno Santos a um partido populista e extremista . O autarca de Lisboa alerta para a "campanha negra" e as "mentiras" socialistas em ano de campanha eleitoral às autárquicas.

As palavras do presidente da Câmara de Lisboa foram escutadas numa mensagem vídeo deixada esta tarde no quinto encontro de autarcas social democratas que decorre em Ovar. Moedas acusou o PS de estar dominado pelo Bloco de Esquerda.

"Meus amigos, não nos podemos deixar enganar. O PS de Pedro Nuno Santos está hoje colonizado pelo Bloco de Esquerda. O PS Mário Soares já não existe. Não só nos métodos que usa, como também na própria mensagem política", afirmou.

Ganhar a Associação Nacional de Municípios e consolidar vitória nas legislativas

Antes, ouviu-se o presidente da Distrital do PSD de Aveiro, Emídio Sousa, apontou o desafio das autárquicas como primordial para consolidação do governo de Luís Montenegro, após uma vitória escassa nas legislativas. "O aspecto um, é ganharmos a presidência da Associação Nacional de Municípios e termos ao lado do Governo a nossa gente. A segunda, é a consolidação que vai permitir que este Governo tenha e o nosso grupo na Assembleia da República", declarou.

O dirigente social-democrata destacou a importância de uma vitória nas eleições locais que se disputam ainda este ano. "Nós ganhámos [as legislativas] com uma maioria escassa, muito escassa para aquilo que valemos. Uma vitória nas autárquicas vai consolidar a governação do PSD, vai consolidar este Governo e a liderança de Luís Montenegro. Estas autárquicas são extremamente importantes", declarou.