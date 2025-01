Sondagem. Gouveia e Melo e Guterres favoritos para Belém e únicos rejeitados por menos de 50% dos eleitores

Um é provavelmente candidato, outro só pode ser caso se demita, mas os dois aparecem empatados numa hipotética corrida a Belém. Henrique Gouveia e Melo e António Guterres surgem empatados como os nomes com mais apoio para uma candidatura à Presidência da República, segundo uma sondagem da Pitagórica para a "TVI", "CNN Portugal" e "Jornal de Notícias" divulgada esta quinta-feira sobre as eleições presidenciais de 2026.

A sondagem mede a potencial intenção de voto através de uma escala de preferência, entre um voto certo, incerto e impossível. Olhando para os candidatos com mais apoio, 28% dos inquiridos dizem que votariam "de certeza" em Gouveia e Melo, assim como em Guterres - uma percentagem que desce para 23% para Passos Coelho, 22% para António Costa, 17% para Mário Centeno, 15% para Marques Mendes e 13% para Durão Barroso, Rui Rio e João Cotrim de Figueiredo.

André Ventura, que já disse aos deputados do Chega que vai voltar a ser candidato a Belém, surge com 11% de votos certos, à semelhança de António Vitorino e atrás de Ana Gomes e Paulo Portas, que recolhem 12% de votos seguros entre os inquiridos. António José Seguro, cuja hipótese de candidatura tem ganhado força, fica-se pelos 8%.

Mas estes números são todos menores que a rejeição apurada sobre cada um dos candidatos. O menos rejeitado é o almirante Gouveia e Melo, com 39% a dizer que "jamais votaria" no ex-chefe do Estado-Maior da Armada, e o atual secretário-geral das Nações Unidas é único outro candidato que, 44% dos inquiridos a dizer que nunca votaria em si, fica abaixo dos 50% de rejeição.