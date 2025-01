Presidenciais? "Não é tempo da decisão", diz Pedro Nuno Santos

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, considerou que ainda não é o momento da decisão dos socialistas sobre o apoio ao candidato presidencial e recusou sentir-se pressionado sobre o tema.

No parlamento, Pedro Nuno Santos foi questionado pelos jornalistas sobre o pedido de uma centena de militantes para um referendo interno sobre o candidato presidencial a apoiar, no dia em que o Expresso noticiou que o ex-presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues defende que o PS deve realizar primárias abertas para escolher quem vai apoiar nas eleições presidenciais de 2026.

"O PS acompanha com muito interesse todo este processo inicial das presidenciais e depois, no momento certo, decidirá. Este não é o momento ainda da decisão, este é o momento dos diferentes candidatos manifestarem a sua vontade", respondeu. Segundo o líder do PS, quando "chegar o tempo da decisão, o PS decidirá".

"Não é uma decisão do secretário-geral, não é uma imposição do secretário-geral, será uma decisão do PS no tempo certo", assegurou. Questionado sobre se sente pressão para tomar esta decisão, Pedro Nuno Santos afirmou: "Eu não me sinto pressionado. Os timings do PS são definidos pelo PS".

O secretário-geral socialista aproveitou ainda para enfatizar que "não só é o PS que ainda não decidiu o apoio a um candidato presidencial".

"Que eu saiba nenhum partido ainda decidiu o apoio as candidatos presidenciais. O PS está na mesma posição que os outros, não exijamos mais ao PS do que exigimos ao outros partidos", pediu.