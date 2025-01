Montenegro manifesta solidariedade aos EUA após incêndios e disponibiliza meios

"Acompanho com profundo pesar e plena empatia a devastação dos incêndios na Califórnia. Com total solidariedade, Portugal pôs à disposição dos Estados Unidos os nossos meios humanos e técnicos de combate aos incêndios , na medida que possam ser úteis ao nosso aliado", escreveu Luís Montenegro numa publicação na rede social X.

Os incêndios que lavram em Los Angeles, no sudoeste dos Estados Unidos, desde terça-feira fizeram pelo menos 10 mortos e destruíram mais de 10 mil casas, segundo a agência de notícias Associated Press, citando as autoridade oficiais.

Com condições meteorológicas adversas, os bombeiros estão a sentir muitas dificuldades em combater as chamas, que chegaram a ameaçar uma parte de Hollywood, tendo já levado o Presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, a cancelar uma viagem a Itália para acompanhar a situação.