Marcelo avisa ministra da Administração Interna: "Antes de haver o drama e a tragédia, previne-se, cria-se condições" aos bombeiros

O Presidente da república (PR), Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu que a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, "fará tudo para que o ano de 25 seja melhor do que o 24 e o de 26 melhor do que o 25" em relação à situação dos bombeiros e que "não será necessário esperar a notícia de um drama ou de uma tragédia" para agir a favor destes operacionais.

Marcelo Rebelo de Sousa falava esta sexta-feira numa homenagem aos bombeiros falecidos em serviço - desde 1980 houve 255 operacionais mortos em serviço - com o Presidente da República a falar diretamente para Margarida Blasco que estava presente na cerimónia.

"Antes de haver o drama e a tragédia, previne-se, cria-se condições, cria-se o ambiente, mudam-se as regras, reforçam-se os estatutos, dotam-se os meios", avisou Marcelo perante uma ministra que entrou e saiu calada da homenagem aos bombeiros, recusando falar com os jornalistas no final da cerimónia.

Com um vice-presidente do Parlamento - Marcos Perestrello , do PS- na audiência e na presença de diversos líderes parlamentares, Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que "os deputados, os responsáveis a todos os níveis, todos nós faremos, cada qual na nossa posição, tudo a pensar nesses bombeiros".

Apontando para as 255 medalhas pertencentes aos bombeiros falecidos em serviço desde 1980, o Presidente da República disse aos presentes que todos iriam sair da sede da Liga dos Bombeiros "olhando para cada uma daquelas medalhas", acrescentando que "cada uma daquelas medalhas quer dizer um morto, uma morta. Estão ali, estão aqui presentes".

Uma homenagem a que Marcelo Rebelo de Sousa chamou de "encontro de família" em pleno inverno."Este encontro, que é um encontro de família, pode parecer estranho", questionando: "Porquê no inverno? Porquê fora da época dos fogos?" a que deu resposta logo de seguida: "Porque os bombeiros fazem muito mais do que servir os portugueses na época dos fogos", referindo o serviço destes operacionais na saúde e no auxílio a idosos.

(em atualização)