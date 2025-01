Governo e Sindicato dos Farmacêuticos chegam a acordo sobre remunerações e grelha salarial

Governo e Sindicato Nacional dos Farmacêuticos chegaram esta tarde a acordo sobre remunerações e grelha salarial, que permite atualizar a tabela remuneratória, que não era mexida desde 1999.

"Aquilo que conseguimos fechar com os farmacêuticos foi um acordo que desde 1999 os farmacêuticos vinham tentando obter, ao nível do que era a sua valorização, não só remuneratória mas também no reposicionamento da grelha salarial", disse a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

No final de uma reunião de cerca de três horas, Henrique Reguengo, presidente do sindicato, disse aos jornalistas que tinha sido conseguido o acordo, tendo a ministra explicado depois mais pormenores do mesmo.

Os dois responsáveis não disseram de quanto foi o aumento para os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que são cerca de um milhar, tendo a ministra dito que são seis níveis remuneratórios em média.