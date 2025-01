BE propõe amnistia sem limite de idade. Reincidentes e amnistiados da JMJ ficam de fora

O Bloco de Esquerda (BE) propõe o perdão de um ano de prisão a todas as penas até oito anos e a amnistia de infrações menores, como contraordenações e infrações penais cuja pena não ultrapasse um ano de prisão ou 120 dias de multa.

É a primeira iniciativa legislativa de um partido que dá conforto à petição entregue no Parlamento em maio e que responde, em simultâneo, aos recentes apelos do cardeal e bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, na sequência do Jubileu 2025.

No projeto de lei a que a Renascença teve acesso, os deputados do BE propõem que a amnistia e perdão de penas sejam aplicadas a crimes praticados até 31 de dezembro de 2024 e não se aplicam a todos, ficando excluídas as infrações graves, como os crimes violentos, crimes contra a vida, a liberdade, a autodeterminação sexual, a violência doméstica, a corrupção ou o terrorismo.

De fora da amnistia ficam ainda os membros das forças policiais e de segurança, das Forças Armadas e funcionários que “no exercício das suas funções”, tenham praticado infrações que constituam “violação de direitos, liberdades e garantias pessoais dos cidadãos, independentemente da pena”.