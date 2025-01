PSD vai votar contra todos os projetos sobre aborto

O líder parlamentar do PSD propôs esta quinta-feira, na reunião do grupo parlamentar, que o partido vote contra todos os projetos sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez que vão ser debatidos e votados na sexta-feira, confirmou a Renascença junto de fontes parlamentares.

Segundo relatos feitos à Renascença, Hugo Soares propôs o voto contra os projectos que alargam o prazo em que é legal interromper a gravidez, para as 12 no caso do PS e para as 14 semanas no caso do Livre e do Bloco de Esquerda.

Segundo as mesmas fontes, a questão da disciplina de voto nem sequer foi colocada uma vez que em causa nao está uma questão de consciência porque o direito ao aborto já é legal e em causa está apenas um alargamento dos prazos.

Segundo fontes parlamentares, o assunto em sequer motivou grande discussão na reunião, os deputados já esperavam esta orientação, e é "um assunto pacífico" na bancada social democrata.

Na campanha eleitoral para as eleições legislativas de março do ano passado, o líder do PSD, prometeu que o partido não ia alterar a lei do aborto, na sequencia de declarações de Paulo Núncio, parceiro de coligação do PSD.

"Esse assunto é um assunto que está absolutamente arrumado. Nós não vamos ter nenhuma intervenção nesse domínio na próxima legislatura", declarou Luís Montenegro aos jornalistas durante uma ação de campanha.

Se todos os deputados do PSD votarem contra, somando aos 50 do Chega, nenhum dos projetos passa no Parlamento.

Esta sexta-feira vão ser debatidos vários projetos de lei, o PS propoe o alargamento do prazo das 10 para as 12 semanas, o PCP defende o alargamento do prazo de acesso ao aborto para as 12 semanas e, em casos de perigo de morte ou de "grave e duradoura lesão", para 14 semanas. O Bloco de Esquerda e o Livre defendem o alargamento do prazo para as 14 semanas.

Serão igualmente discutidos projetos de lei do CDS-PP, que densifica "o acesso à informação relevante das grávidas para a formação de uma decisão livre, consciente e responsável" e reforça "o regime do exercício do direito individual de objeção de consciência dos médicos e demais profissionais de saúde" e do Chega, pela "garantia de proteção à mulher grávida e ao nascituro em todas as fases e circunstâncias e o reforço da informação sobre redes de apoio e cuidados".