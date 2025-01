Mariana Vieira da Silva: "Este pode não ser o momento para debater uma amnistia"

" [A minha] posição de partida sobre este tema das penas vai no sentido de uma visão de que é suposto o sistema poder recuperar as pessoas e reinseri-las na sociedade. Portanto, não sou defensora de penas sucessivamente mais longas", clarifica a deputada do PS na Renascença.

A dirigente socialista lembra que discussões como esta " às vezes têm o efeito oposto ao que nós queremos" e devem ser ponderadas a pensar também no "impacto no atual contexto" de debates atuais da sociedade portuguesa.

Acabar com injustiças

Para o antigo deputado do PSD, Duarte Pacheco, esta proposta de perdão de penas deve ser aprovada para corrigir os termos da amnistia decidida durante a Jornada Mundial da Juventude, que abrangeu apenas pessoas até aos 30 anos.

"A amnistia que foi feita pela vinda do Papa na Jornada Mundial da Juventude foi altamente injusta. E eu percebo aquilo que disse o cardeal D. Américo Aguiar, o sentimento de frustração e de injustiça que se vive nas prisões", salienta o antigo deputado numa referência à limitação etária da medida.

Duarte Pacheco votaria no Parlamento a favor de uma amnistia que corrigisse essa situação, aplicando as mesmas regras "a quem não beneficiou e aqueles que estão abaixo, que entretanto tenham surgido no sistema prisional" porque "o Estado tem que tratar as pessoas por igual".

Sobre o momento da discussão, Duarte Pacheco defende que não deve haver um adiamento à espera de um ambiente mais favorável no debate político.

"Não vale a pena adiar à espera que haja um momento em que a polarização diminua e que seja possível um consenso, porque este dificilmente se vai encontrar", diz o antigo deputado que se confessa "cristão e católico" mas rejeita que as datas importantes da Igreja sejam a motivação para que um Estado laico tenha este tipo de iniciativas.