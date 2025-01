Deputados da Iniciativa Liberal têm liberdade de voto nos projetos sobre aborto

Os deputados da Iniciativa Liberal vão ter liberdade de voto para decidir como votar os projetos de lei relacionados com o alargamento do prazo para Interrupção Voluntária da Gravidez, apurou a Renascença.

O grupo parlamentar esteve reunido esta quinta-feira e decidiu que "cada deputado votará de acordo com a sua consciência" nos projetos que vão a votação esta sexta-feira. Assim, regressa a regra da "liberdade de escolha" ao partido de Rui Rocha.

No ano passado, o presidente da IL defendeu não estar disponível para acordos que envolvessem qualquer retrocesso na lei sobre a interrupção voluntária da gravidez quando Paulo Núncio, do CDS-PP, defendeu a realização de um novo referendo num debate promovido pela Federação Portuguesa pela Vida. Na altura, o líder dos liberais sublinhou que "a IL entende que o quadro legal é adequado, portanto, isso salienta também a necessidade de dar força à IL para que a transformação que desejamos seja uma transformação de futuro e não uma transformação no sentido do passado".

Esta sexta-feira vai ser debatida uma iniciativa do PCP que propõe o alargamento do prazo de acesso ao aborto para as 12 semanas e, em casos de perigo de morte ou de "grave e duradoura lesão", para as 14 semanas. Também PS, Livre, PAN e Bloco de Esquerda avançam com projetos de lei sobre o alargamento do prazo da interrupção voluntária da gravidez.

Apesar de a votação em aberto da Iniciativa Liberal, em cima da mesa está um possível chumbo do alargamento, uma vez que, como avançou a Renascença, o líder parlamentar do PSD propôs esta quinta-feira que o partido vote contra todos os projetos relacionados com o aborto.

O Chega também já se manifestou contra.