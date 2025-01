Anafre acredita que PSD vai aprovar a desagregação de 124 freguesias

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), Jorge Veloso, acredita que o PSD vai manter o sentido de voto que teve na primeira votação e aprovar a desagregação de 124 freguesias, proposta que foi validada no Grupo de Trabalho-Freguesias e, depois, ratificada na comissão parlamentar de Poder Local e Coesão Territorial.

Em entrevista à Renascença, Jorge Veloso comenta assim as dúvidas levantadas pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, sobre a legalidade do processo de desagregação de algumas freguesias e também sobre a possibilidade de ser concluído em pleno ano de eleições autárquicas.

Estas declarações foram feitas no mês passado, numa reunião da conferência de líderes, no parlamento, mas o presidente da Anafre diz que as críticas de Soares não têm qualquer fundamento.

“Não, não tem razão nenhuma. O deputado Hugo Soares resolveu seguir o seu companheiro de partido, Miguel Relvas, que tinha estado na televisão a dizer que a lei que era inconstitucional e que o Presidente não a devia aprovar e o Hugo Soares resolveu fazer a mesma coisa”, garante Jorge Veloso.

De acordo com a súmula da conferência de líderes de 18 de dezembro de 2024, Hugo Soares referiu que “tinha informação de que muitos dos processos de desagregação aprovados violavam a lei e o parecer da comissão técnica”.

O líder parlamentar pediu a ponderação de todos sobre esta questão, porque “não se podia transformar numa guerra político-partidária que só daria problemas a um ano das eleições autárquicas”.

Hugo Soares admitiu que a desagregação de freguesias tinha muito interesse do ponto de vista local, mas considerou que “a interpretação que se estava a fazer abria um precedente grave".

"Se os processos não tinham sustentabilidade financeira nos termos previstos na lei não deviam poder prosseguir”, declarou.