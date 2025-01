Amnistia de reclusos pedida por D. Américo Aguiar prevê revogação em caso de "infrações dolosas"

A semana começou com a ida do Cardeal D. Américo Aguiar à Assembleia da República para entregar uma carta com o pedido de uma amnistia alargada para os reclusos semelhante ao apelo feito pelo Papa Francisco a propósito do Jubileu de 2025. No texto, a que a Renascença teve acesso, são, no entanto, sugeridas algumas regras.

O cardeal D. Américo Aguiar refere na carta que a lei da amnistia "não deve ser interpretada como sinal de permissivismo ou indiferença perante a gravidade das infrações e crimes em questão". De acordo com o também bispo de Setúbal, devem ser "salvaguardados os direitos das vítimas" e previsto que a redução de pena "seja revogada se a pessoa que dela beneficia cometer infrações dolosas durante determinado período de tempo".