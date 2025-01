Segurança. Ministra critica "quem tenta condicionar a independência da polícia"

Antes, na sua primeira intervenção, Margarida Blasco tinha traçado como principal objetivo do Governo a existência de uma "maior cooperação e coordenação entre todas as forças, tendo um foco muito particular na criminalidade violenta, no tráfico de droga e no tráfico de pessoas".

A ministra da Administração Interna concluiu este ponto com críticas a agendas políticas populistas e salientando o princípio de que "a segurança é de todos, portugueses e estrangeiros".

" O Governo dá orientações às forças de segurança para reforçar as ações de fiscalização que têm estado a ser realizadas e que vão continuar no terreno, mas vamos sempre opor-nos a quem tenta condicionar a independência operacional da polícia . Num Estado de Direito democrático, a polícia atua sob o primado da lei. E aos olhos da lei, da polícia, o crime não tem nacionalidade, cor de pele, religião ou etnia. Crime é crime e tem de ser combatido", declarou.

Após um debate travado sempre em tom tenso, Margarida Blasco aproveitou a sua última intervenção para procurar afastar qualquer responsabilidade direta do Governo pela realização da recente operação policial no Martim Moniz, em Lisboa.

Estas palavras foram proferidas no final do segundo e último discurso proferido por Margarida Blasco na Assembleia da República, durante um debate de urgência requerido pelo Chega e que foi encerrado por André Ventura , que pediu o fim da imigração proveniente do subcontinente indiano e em que atacou a comunidade cigana.

"Sabemos que Portugal é um dos países mais seguros e mais pacíficos do mundo, mas também sabemos que a segurança é um direito que tem de ser garantido todos os dias. Não podemos permitir o crescimento de fenómenos criminais graves. É preciso agir para garantir que, no futuro, teremos ainda mais condições de segurança e menos ocorrências de criminalidade, em particular de criminalidade violenta", afirmou.

Críticas à manifestação "Não nos encostem à parede"

Em contraponto a este discurso, o presidente do Chega advogou que "uma operação policial não tem que ter medo nem da cor da pele, nem da religião dos envolvidos, nem da etnia" e atacou as declarações proferidas pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a operação policial no Martin Moniz.

"Uma operação policial tem de ser feita sem querer saber se gostamos ou não de ver as imagens", afirmou André Ventura, antes de propor a seguinte reflexão: "Podemos continuar a receber na Europa quer os imigrantes do subcontinente indiano, quer todos aqueles que professam uma fé islâmica e que dizem que as mulheres são objetos para deitar fora?".

A terminar, André Ventura atacou os promotores da manifestação do próximo dia 11, intitulada "Não nos encostem à parede", e falou do evento paralelo que convocou.

"Também lá estaremos para mostrar que outro país é possível. E diremos mais: Aos gandulos que incendeiam autocarros, encostem-nos à parede, aos pedófilos que atacam crianças, encostem-nos à parede; aos imigrantes ilegais, encostem-nos à parede", declarou.