Miguel Albuquerque vai sozinho a eleições e com apoio de Montenegro

Miguel Albuquerque pediu esta tarde ao presidente da república a convocação de eleições regionais antecipadas o mais rapidamente possível.

Sem orçamento regional e com a queda do governo no parlamento, o presidente do governo regional garantiu que esta é a única solução que é devolver “a palavra ao povo”.

Em declarações aos jornalistas, após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel Albuquerque adiantou que o dia 9 de março seria uma data adequada à realização das eleições regionais

“Nove de março é uma data que eu acho que era ideal porque era logo a seguir ao Carnaval, ou no fim de semana seguinte” adiantou o líder do PSD Madeira.

Miguel Albuquerque garantiu ainda que, em caso de eleições, o PSD vai concorrer sozinho e que ele vai liderar de novo a lista do partido.

“Vou ser o candidato do PSD e tenho o apoio do presidente do PSD Nacional e do secretário-geral, não é por acaso que o secretário-geral está aqui” garantiu Miguel Albuquerque.

Hugo Soares juntou-se também à comitiva que veio da Madeira para mostrar o apoio total da direção a Miguel Albuquerque.

“O PSD Madeira tem órgãos eleitos e foi recebido pelo Presidente da República, a minha presença aqui é significativa”

Quanto ao pedido para a convocação de um congresso extraordinário com vista à mudança de líder no PSD Madeira, Miguel Albuquerque garante que os estatutos do partido vão ser cumpridos e que a decisão cabe aos órgãos nacionais, tal como já tinha adiantado à Renascença o conselheiro regional Guilherme Silva.

“Vamos cumprir os estatutos e neste momento e o presidente do Conselho Regional que remeteu para o conselho de jurisdição que vai analisar as assinaturas” disse Miguel Albuquerque.

O líder do PSD Madeira continua a defender que é um erro o partido estar agora a discutir a liderança e isso só iria beneficiar a oposição.

“Eu estou muito cético e acho que é suicidário irmos para eleições internas e acho que nem há prazo para isso e é fazer um favor aos adversários e estou recetivo é para continuar a trabalhar com todos os militantes no sentido de criar unidade” referiu Miguel Albuquerque.

A delegação do PSD Madeira contou com o líder Miguel Albuquerque, dois históricos militantes Guilherme Silva e Miguel de Sousa e ainda o líder parlamentar e secretário-geral do PSD Hugo Soares.