CPI à gestão da Santa Casa não consegue contactar ex-vice-provedor para arrancar com audições

A Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da Santa Casa queria agora ouvir o ex-vice provedor, uma vez que quer avaliar a gestão financeira feita desde 2011 - altura em que o primeiro-ministro era Pedro Passos Coelho e o provedor da instituição Pedro Santana Lopes.

Em causa está o prejuízo acumulado de 105 milhões de euros, entre 2020 e 2023 na SCML. Atualmente, a CPI aguarda ainda pela resposta por escrito de Pedro Santana Lopes e pelo contacto correto de Fernando Paes Afonso.

Posteriormente, a CPI deverá ouvir antigos governantes como o ex-ministro da Economia António Vieira da Silva, o ex- secretário de Estado da Segurança Social Pedro Marques ou a ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Ana Mendes Godinho. Ainda previstas as audições de todos os provedores da Santa Casa desde 2011, como Edmundo Martinho, Ana Jorge e Paulo Alexandre Duarte de Sousa, atualmente no cargo.