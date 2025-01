Cavaco "profundamente chocado" com morte de Couto dos Santos, "o ministro das questões difíceis"

“Há poucos meses tínhamos tido, no meu gabinete, uma longa conversa em que verifiquei que Couto dos Santos continuava a ser uma pessoa de ideias novas e inovadoras, uma pessoa de grande criatividade”, afirma o antigo primeiro-ministro.

Em declarações à Renascença , Cavaco Silva reage com emoção ao desaparecimento de Couto dos Santos, que foi ministro em várias pastas nos seus governos.

Cavaco Silva, antigo Presidente da República e antigo primeiro-ministro, mostra-se “profundamente chocado e entristecido” com a morte de António Couto dos Santos , que apelida de "o ministro das questões difíceis".

“Couto dos Santos foi o ministro das questões difíceis. Desempenhou um papel muito importante na liberalização da comunicação social e a criação das televisões privadas, uma das reformas mais marcantes dos meus governos”, sublinha o antigo primeiro-ministro.

Nestas declarações à Renascença, Cavaco Silva assinala que Couto dos Santos assumiu a pasta da Educação “numa época de grandes transformações” e “foi chamado a tomar decisões bastante corajosas”.

“Foi um homem a quem o país muito muito deve. À família de Couto dos Santos, neste momento particularmente triste, dirijo os meus sentidos pêsames”, conclui o antigo Presidente da República.

O corpo do antigo ministro social-democrata António Couto dos Santos foi encontrado num lago no Citygolf, na Senhora da Hora, em Matosinhos, esta segunda-feira, revelaram fontes dos Bombeiros de São Mamede de Infesta e do PSD.