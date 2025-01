Quatro partidos pedem apreciação da alteração da lei dos solos

O Bloco de Esquerda (BE), o PCP, o Livre e o PAN requereram esta quinta-feira a apreciação parlamentar do decreto-lei que flexibiliza a lei dos solos, argumentando que o diploma contribui para a especulação imobiliária e não responde aos problemas na habitação. O pedido de apreciação parlamentar foi assinado pelos 14 deputados dos quatro partidos e argumenta que o decreto-lei publicado em Diário da República na passada segunda-feira é feito ao "arrepio do conhecimento científico sobre o desenvolvimento e expansão dos perímetros urbanos" e é contrário à legislação europeia em vigor em matéria ambiental. O documento lembra ainda que o Presidente da República considerou esta alteração da lei dos solos um "entorse significativo" e a promulgou justificando-se com a urgência do uso de fundos europeus, mas sem considerar que os projetos submetidos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito habitacional e do Primeiro Direito "foram entregues sem que este "entorse" estivesse previsto". "Significa isto que esta alteração terá outro fim que não a urgência de responder aos problemas de habitação indigna, de construção de habitação acessível ou até da utilização atempada dos fundos europeus", pode ler-se no pedido de apreciação entregue na Assembleia da República. Os partidos alegam ainda que, ao contrário do que defende o Governo, "não há falta de terrenos urbanos em Portugal" e esse "não é um fator limitativo à edificação" que justifique a alteração à lei.

BE, PCP, Livre e PAN defendem ainda, citando um "site" da autoria dos arquitetos Aitor Varea Oro, Sílvia Jorge e Helena Roseta, que a distinção entre solos rústicos e urbanos é "essencial do ordenamento do território" e que a reclassificação do solo rústico como urbano vai traduzir-se "sistematicamente numa multiplicação de valor e tem grande impacto no mercado fundiário". Em conferência de imprensa no parlamento, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, anunciou que a iniciativa conjunta tem como objetivo a revogação da alteração promulgada recentemente, considerando que o Governo está a "abrir portas à especulação imobiliária". Anunciou ainda que o partido vai pedir a audição parlamentar urgente do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Castro Almeida, de Jorge Moreira da Silva (que era ministro do Ambiente em 2013, quando a lei dos solos foi originalmente aprovada), a Associação ZERO e a arquiteta Helena Roseta. Mortágua referiu também que não houve um convite ao PS para se juntar a esta iniciativa da esquerda parlamentar e lembrou que foram os socialistas, enquanto Governo, a dar início que deram início ao que diz ser um "processo de liberalização da lei dos solos".