"Muito bem-disposto": Marcelo recebeu Costa em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta quinta-feira, cerca das 12h35, o presidente do Conselho Europeu e anterior primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de Belém, para uma audiência seguida de almoço.

De acordo com a Presidência da República, o objetivo deste encontro é os dois poderem discutir assuntos internacionais e europeus.

À chegada ao Palácio de Belém, em Lisboa, António Costa foi recebido pelo chefe de Estado na Sala das Bicas, perante a comunicação social.

Enquanto atravessavam a sala, lado a lado, o ex-primeiro-ministro perguntou a Marcelo Rebelo de Sousa se estava bem disposto. "Muito bem disposto", respondeu o Presidente da República.

O gesto de ser recebido na Sala das Bicas, no Palácio de Belém é raro, e o presidente da República fez questão de ostentar a relação calorosa que ainda mantém com o socialista que foi primeiro-ministro cerca de oito anos.

Em 25 de novembro do ano passado, o Presidente da República condecorou António Costa com a grã-cruz da Ordem Militar de Cristo, numa cerimónia no Palácio de Belém, quatro dias antes de o ex-primeiro-ministro tomar posse como presidente do Conselho Europeu.

Na semana seguinte, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se aos oito anos de coabitação com António Costa como um tempo que, "comparado com o que vinha por aí", será recordado como de "felicidade relativa".

"Dizia muitas vezes a um governante com o qual partilhei quase oito anos e meio de experiência inesquecível: um dia reconhecerá que éramos felizes e não sabíamos", afirmou o Presidente da República, durante uma iniciativa do jornal Público, em 04 de dezembro.

Em 07 de dezembro, dia do centenário do nascimento de Mário Soares, os dois estiveram juntos numa sessão evocativa do antigo Presidente da República e António Costa foi questionado sobre essa afirmação de Marcelo Rebelo de Sousa.

Com o chefe de Estado ao seu lado, António Costa respondeu com poucas palavras: "Eu tendo a ser feliz, sempre".

António Costa tomou posse em 29 de novembro do ano passado como presidente do Conselho Europeu, sucedendo ao belga Charles Michel, cargo para o qual foi escolhido em 27 de junho.

Já na sua mensagem de Ano Novo, na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu na mensagem de que é importante haver "cooperação estratégica" entre Governo e Presidente da República, que já tinha deixado perante o primeiro-ministro, Luís Montenegro, por ocasião do Natal.

"Precisamos que o bom senso que nos levou a reforçar a solidariedade institucional e até a cooperação estratégica entre órgãos de soberania, nomeadamente Presidente da República e primeiro-ministro, prossiga, e que nos levou também a aprovar os orçamentos 2024 e 2025, continue a garantir estabilidade, previsibilidade e respeito cá dentro e lá fora", declarou o Presidente da República.