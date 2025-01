Marcelo envia carta de Ventura sobre segurança aos conselheiros de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou aos restantes conselheiros de Estado uma carta do líder do Chega, André Ventura, a apelar ao debate sobre a situação de segurança no país.

Em nota divulgada esta quinta-feira ao final da tarde no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa faz saber que encaminhou a missiva de André Ventura aos conselheiros para “transmitirem o que tiverem por conveniente”.

O líder do Chega tinha apelado ao Presidente da República, no final de dezembro, para se pronunciar sobre a segurança em Portugal e convocar um Conselho de Estado dedicado ao tema.

Na sequência de um tiroteio num centro comercial de Viseu, que provocou um morto, André Ventura adiantou, também, que o Chega vai agendar um debate no Parlamento sobre a segurança em Portugal, a 7 de janeiro.



O presidente do Chega afirma que o objetivo do debate é procurar chegar a consensos para criar um "pacote contra a insegurança, aprovado no parlamento e em vigor em todo o território nacional" que vise "combater as armas ilegais, aumentar penas para crimes relacionados com o crime organizado, com o tráfico de droga, de seres humanos e a criação de redes de prostituição".